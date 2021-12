Sporten, winkelen, eten, alles moet opeens vóór vijf uur: ‘Logisch dat mensen er gebruik van maken’

,,Een paard kun je niet om 03.00 uur van stal halen”, zegt Janet Limpers, penningmeester en corona-coördinator van manege de IJsselruiters in Brummen. Maar dat is wel wat de gemeente tegen de manege heeft gezegd. Vanwege de avondlockdown moet de manege maar tussen 05.00 en 08.00 uur extra open zijn. ,,Te gek voor woorden, een paard is geen tennisracket. Een paard is een levend dier, dat moet, net als mensen, eerst opstarten voordat hij kan sporten.” Veel van haar leden werken in de zorg en die kunnen niet overdag tussendoor even gaan paardrijden. ,,Ik heb veel boze leden nu. En de paarden staan te briesen op stal.”