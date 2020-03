‘Sportieve jonge mannen’ parkeren met invalidenkaart overleden oma: 1500 euro boete

CORONAVIRUS LIVE | Europese landen sluiten hun grenzen, alle Ap­ple-win­kels buiten China dicht

8:32 De strijd tegen het coronavirus gaat wereldwijd door. Tsjechië, Polen en Denemarken sluiten de grenzen voor buitenlanders. President Donald Trump heeft de noodtoestand in de VS uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus. En in Nederland is het dodental opgelopen tot tien. Volg alles in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.