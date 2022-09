Sportschool dicht na explosies, eigenaar boos: ‘Wie weet was het een concurrerende gym?’

De explosies gebeurden in de nacht van maandag op dinsdag aan de Belcrumweg en aan de Takkebijsters. Op last van de Wet Openbare Orde en Veiligheid heeft Depla besloten de panden voorlopig te sluiten. De panden maken deel uit van een politieonderzoek.

Depla noemt het ‘zeer zorgelijk’ wat er maandagnacht gebeurde. ,,Dit is een vorm van excessief geweld dat verband lijkt te houden met ondermijnende criminaliteit. Op deze manier komt dat heel dichtbij, bij de plek waar mensen wonen en werken. We nemen dit daarom hoog op. Waar we maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en openbare orde te bewaren, zal ik dat zeker doen.”

Extra surveillance en cameratoezicht

Volgens de eigenaren van de sportschool leek het ‘een terroristische aanslag’, zo hard waren de knallen. ,,Wij willen gewoon lekker een sportschool runnen. We zijn amper een maandje aan de gang en krijgen met een aanslag met een handgraat te maken.”

Zolang het onderzoek loopt, volgen politie en gemeente de situatie nauwgezet. Er is besloten tijdelijk extra surveillance in te zetten bij de panden en er komt een mobiele camera te staan aan de Belcrumweg. Zodra het politieonderzoek is afgerond, wordt bekeken of het nodig is om de periode van de maatregelen te verlengen.

Boos

,,Wij zijn best wel boos”, reageert een van de managers van de sportschool. Hij wil niet met zijn naam in BN DeStem. ,,Ik wil hier niet mee geassocieerd worden. Wij doen ons best om er iets van te maken. We zijn daar net een maandje bezig en dan komen ze langs om het pand dicht te gooien... Wat schiet je daar mee op? Je kunt panden blijven sluiten. Als je een handgranaat voor het politiebureau legt, moet dat dan ook dicht?”

Hij is erg teleurgesteld. ,,Met dit beleid werk je dergelijke acties in de hand. Wie weet was het een concurrerende sportschool die dit heeft gedaan? Met als doel: zo, die gaan we mooi even dichtgooien. We kunnen nu niks. We gaan in overleg met onze huurbaas of er compensatie kan komen met de huur. De gemeente kan wel het pand dichtgooien, maar wij kunnen vast niet bij de gemeente aankloppen voor de huur? Dit is geen goedkope grap.”