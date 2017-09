Spreken met een accent maakt je niet meteen een domme boer

Agent gewond door bijtende man

24 september Een agent is in de nacht van zaterdag op zondag in Veen gewond geraakt doordat een man hem beet. Deze 40-jarige man lag eerst bewusteloos op straat in de Noord-Brabantse plaats, maar nadat hij bijkwam keerde hij zich tegen de opgetrommelde hulpverleners. Hij moest met geweld worden aangehouden.