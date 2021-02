Spuitwagens en politiehonden ingezet om demonstranten van Museumplein in Amsterdam af te krijgen

‘Romeo's’ tijdens rellen in Eindhoven: werken in een stenen­storm van buitencate­go­rie

10:00 EINDHOVEN - Stukken straatsteen slaan in op het dak en tegen de ramen van het busje terwijl Daan achtjes rijdt aan de rand van het Eindhovense 18 Septemberplein. Of hij even de andere kant op wil draaien, vraagt collega Ron vanaf de bijrijdersstoel. Hij is het even beu aan de kant van de relschoppers te zitten. Alle projectielen lijken wel op hem gericht. Daan en Ron, twee collega's van de aanhoudingseenheid, bevonden zich met hun collega's die zondag 24 januari urenlang in het gewelddadige niemandsland tussen de ME en de rellende menigte.