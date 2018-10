St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten

Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor inwoners van Lelystad voor tachtig procent van de zorg in een eigen ziekenhuis terecht kunnen. Inclusief alle poliklinische behandelingen, een stevige diagnostische tak (röntgen, lab), kleinere operaties waarvoor patiënten niet langer dan een dag in het ziekenhuis hoeven zijn en zelfs een spoedeisende hulppost (tot 22.00 uur 's avonds). ‘s Nachts gaat de sleutel in het slot. Voor zware trauma's, specialistische zorg en ingewikkelde operaties moet de Flevolander sowieso naar Harderwijk. Volgens bestuursvoorzitter Relinde Weil broedde het Harderwijkse ziekenhuis al langer op een plan voor het behoud van een ziekenhuisvoorziening in Lelystad. ,,Het was al langer duidelijk dat het daar niet goed ging. Door het faillissement kwam het in een stroomversnelling en werden we gedwongen snel actie te ondernemen.’’

Afwachten

Of het Harderwijker plan werkelijkheid gaat worden is nog even afwachten. Het St Jansdal is afhankelijk van de curator die uiteindelijk moet oordelen welke overnamekandidaat de beste papieren heeft. Reil weet dat er andere kapers op de kust zijn. ,,Wij van onze kant zijn erg benieuwd naar de exacte cijfers van de IJsselmeerziekenhuizen. Als die te slecht zijn, moeten we ons plan misschien heroverwegen.’’ Emmeloord maakt hoe dan ook geen deel uit van de doorstart. Dat ligt volgens Reil te ver buiten het verzorgingsgebied van Harderwijk en is wellicht interessanter voor de ziekenhuizen in Sneek of Heerenveen. De kleine polikliniek in Dronten hoort daar wel bij. Daar werken St Jansdal en IJsselmeerziekenhuizen sowieso al samen.



Op 25 oktober verklaarde de rechtbank in Amsterdam ook het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam failliet. Even daarvoor besloot de rechtbank Midden-Nederland al om de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet te verklaren. De MC-groep, met naast Amsterdam ook vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten, vroeg eerder al uitstel van betaling aan omdat de zorgverzekeraars de financiering hadden stopgezet. Zij hadden geen vertrouwen meer in een gezonde financiële toekomst.