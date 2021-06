Staat gaat actief op zoek naar Joodse eigenaren van naziroofkunst

Het gaat om kunststukken die zowel tijdens de oorlog als tijdens de jaren ervoor zijn gestolen, onder dwang verkocht of op een andere manier onvrijwillig zijn afgenomen en nu in het bezit zijn van de staat. Alle objecten in het beheer van de staat worden opnieuw onderzocht op mogelijk nieuwe aanwijzingen over de herkomst. In totaal gaat het om 3665 stukken. Daarvan zijn er inmiddels 457 teruggegeven.