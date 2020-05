Staatssecretaris roept op om morgen naar het terras te gaan

Directeur eenden­slach­te­rij wil desnoods knokploeg inzetten om activisten te weren: ‘We moeten zelf actie ondernemen’

13:19 De directeur van eendenslachterij Duck-to Tomassen in Ermelo zet alles op alles om zijn bedrijf in de toekomst te beschermen tegen dierenactivisten. Hij wil desnoods een knokploeg inzetten om te voorkomen dat er weer zoiets gebeurt als afgelopen week. Dat zegt Gertjan Tomassen drie dagen na de brand bij zijn eendenslachterij. ,,Als de daders na twee weken weer vrij rondlopen, moeten we zelf actie ondernemen.’’