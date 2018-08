Stadionverbod voor PSV-fan die verstandelijk beperkte man sloeg

Ritchie en zijn vriend Kjell barstten zaterdag in juichen uit na de beslissende strafschop van Feyenoorder Jordy Clasie. De 45-jarige PSV-fan, wiens naam niet bekend is gemaakt, zag de juichende Feyenoordsupporters in een gemengd vak en stoof direct 21 rijen omhoog, richting de mannen. Vervolgens sloeg hij Ritchie vol in het gezicht.



De man is zaterdagavond aangehouden, maar mocht de volgende dag weer naar huis. Hij moet zich in november voor de rechter verantwoorden. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie de PSV-fan een gedragsaanwijzing gegeven voor 90 dagen. Hij mag zich rond wedstrijden niet in of rond het stadion begeven.