Stadsleerling krijgt vaker hoger schooladvies dan kind op platteland

In niet-stedelijke gebieden scoorden ruim 6000 kinderen (ruim 40 procent) hoger voor hun eindtoets dan het middelbare schooladvies dat ze van hun leraar kregen. Toch kregen slechts 1202 leerlingen daadwerkelijk een hoger advies, minder dan 20 procent.



In ‘zeer sterk stedelijke’ gebieden komen dik 10.000 kinderen (ruim 25 procent) voor een hoger advies in aanmerking en krijgen er ruim 3800 dat ook: bijna 40 procent.



Minister Slob is niet blij met dat grote verschil en vindt het zorgelijk. ,,Dit kan een bedreiging zijn voor de kansengelijkheid,” schrijft hij in zijn brief. Slob vreest dat de aanwezigheid van middelbare scholen in de omgeving van invloed is op het schooladvies. ,,Om te voorkomen dat het aanbod van vo-scholen in een regio de schooladvisering beïnvloedt, is het van belang dat in elke regio een toereikend aanbod van (brede) brugklassen beschikbaar is,” aldus de minister. Hij laat nader onderzoek doen naar de grote verschillen.