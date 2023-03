Staking bij ING op 30 maart, bank wil overlast voor klanten zoveel mogelijk beperken

Veilig­heids­re­gel op crèche in gevaar door personeels­ge­brek: ‘Mogen niet door ondergrens zakken’

Door personeelsproblemen in de kinderopvang komt de veiligheidsregel in het gedrang waarbij altijd iemand anders moet meekijken of -luisteren met een pedagogisch medewerker. Daarvoor waarschuwen opvangorganisaties en belangenvereniging Boink.