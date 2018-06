Steeds meer 75-plussers achter het stuur, maar maken zij ook meer brokken?

Van elke duizend 75-plussers in Nederland had op 1 januari van dit jaar er 437 een auto, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In 2008 bleef die teller nog steken op 325. Het autobezit onder die ouderen is in tien jaar tijd met meer dan eenderde gestegen.

Volledig scherm De 85-jarige Geert Kivits rijdt nog steeds en is al veertig jaar schadevrij. © Marcel van Hoorn

Het autobezit onder 75-plussers het het hoogst in het Gelderse Rozendaal, met 744 auto's per duizend ouderen. Ook het Noord-Hollandse Blaricum en het Limburgse Mook en Middelaar scoren hoog. De gemeenten Vlieland, Amsterdam en Rotterdam hebben ouderen met nog geen 280 auto's per duizend 75-plussers de minste auto's in bezit. Terwijl jongeren steeds minder kilometers af zijn gaan leggen, zijn 75-plussers juist steeds meer kilometers gaan maken.

Klik op de kaart om te zien hoeveel 75-plussers bij jou in de buurt een auto bezitten. Lees door onder de kaart.

Brokkenpiloten

Grote vraag is: zijn ouderen ook grotere brokkenpiloten? ,,Ouderen vormen niet per se een groter gevaar op de weg voor anderen'', betoogt Patrick Rugebregt van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). ,,Maar ze zijn wel kwetsbaarder en raken dus eerder ernstig gewond of overlijden eerder.''

Quote Ouderen vormen niet per se een groter gevaar op de weg Patrick Rugebregt, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor de ouderen van 75 jaar en ouder is de kans op overlijden per afgelegde kilometer elf keer zo hoog als gemiddeld, toonde onderzoek van SWOV al eerder aan. Ouderen zijn fysiek kwetsbaarder dan jonge volwassenen. Bij een botsing met dezelfde kracht is het risico dat een 75-jarige inzittende van een motorvoertuig komt te overlijden ongeveer drie keer zo groot als bij een 18-jarige.

Op verzoek van deze krant onderzocht verkeerskundig ICT-bureau VIA, alle slachtoffers die vielen bij verkeersongevallen. Daarvoor zijn alle politieregistraties van ongevallen tussen 2014 en 2017 geanalyseerd. ,,Als je kijkt naar het aantal slachtoffers dat betrokken is bij een verkeersongeval met de auto, dan zie je bij 75-plussers niet echt een stijging, ondanks de stijging in het autobezit'', verklaart verkeersexpert Erik Donkers van VIA. ,,Van het aantal verkeersslachtoffers onder automobilisten is 6 procent ouderen, bij jongeren ligt dat met 34 procent veel hoger. Maar deze laatste groep maakt ook meer kilometers.''

Aangezien het aantal slachtoffers onder de 75-plussers niet stijgt veronderstelt Donkers dat zij 'minder brokken maken'. Mogelijke verklaringen zijn volgens hem dat ouderen met hun pensioen vaak een nieuwe, veiligere auto kopen en dat ze steeds vitaler worden. ,,Je mag de 75-jarige van nu niet meer vergelijken met de 75'er van tien jaar geleden.''

Quote Met name automobi­lis­ten van 75 jaar en ouder maken méér brokken Rudi Buis, Verbond van Verzekeraars Maar het Verbond van Verzekeraars wijst op andere cijfers. ,,Verzekeraars zien in hun claims dat ouderen – net als jongeren overigens – meer schades veroorzaken per miljoen gereden kilometers'', licht Rudi Buis toe. ,,Met name automobilisten van 75 jaar en ouder maken méér brokken'', benadrukt Buis. ,,Verzekeraars kijken daarbij niet alleen naar letselschade, maar óók naar materiële schades zoals ongelukken op parkeerplaatsen.”

Eind april riep Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen in een interview met deze krant op om 'met zijn allen het gesprek aan te gaan' over of ouderen nog wel kunnen blijven rijden. ,,Alzheimer gaat over niet al te lange tijd doodsoorzaak nummer één worden'', betoogde de VVD-bewindsvrouw. ,,Het is geen fijn onderwerp, maar we moeten het niet uit de weg gaan.’’