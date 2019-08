Steeds meer jongeren hebben last van vliegangst en alles over de Eredivisie in de Ochtend Show to go

Exotische dieren en planten zijn een steeds groter probleem in Nederland. De Aziatische tijgermug, de reuzenberenklauw en de buxusmot zijn aan een opmars begonnen die bijna niet meer te stoppen is. We spreken erover met Wilfred Reinhold van het Platform Stop Invasieve Exoten.



Psycholoog Teije Koopmans van vliegangstinstituut Stichting VALK komt praten over vliegangst onder jongeren. De laatste jaren komt dat bij deze groep steeds vaker voor.Sommigen durven het vliegtuig niet in omdat ze filmpjes hebben gezien van vliegrampen.



Dit weekend zijn alle Eredivisieclubs weer actief geweest. Ajax wist makkelijk te winnen, maar Feyenoord speelde weer gelijk. We nemen de Eredivisie onder de loep met Ajax-watcher Freek Jansen.