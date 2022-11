Steeds meer Nederlanders hebben geen eten: Rode Kruis breidt voedselhulp uit

In Friesland helpt het Rode Kruis zo’n zeshonderd kinderen per week met een zogenoemde ontbijttas. Deze gaan naar kinderen die vaak met een lege maag naar school gaan. In Utrecht is diezelfde hulp vorige maand begonnen. In drie weken is het aantal ontbijttassen verhoogd van 50 naar 120. In Noord-Holland zal de hulp op kleine schaal zijn.