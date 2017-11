Steeds meer Nederlanders shoppen online

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het kopen van producten via internet wordt sowieso steeds gewoner. Driekwart van de Nederlanders heeft dit jaar iets online gekocht. Ze doen dat ook steeds vaker, en dus voor steeds meer geld. Het populairst zijn kleding (52 procent), reizen (48 procent) en kaartjes voor evenementen (45 procent).

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders zeggen in het afgelopen jaar géén online aankopen te hebben gedaan. 80 procent van deze groep zegt toch liever een winkel te bezoeken, bijvoorbeeld om de aankoop in het echt te zien. Andere redenen om niet via internet te winkelen: niet weten hoe het moet en zorgen over de veiligheid en privacy.

Mannen

Mannen kopen meer via internet dan vrouwen. Zeven procent van de mannen gaf aan in de afgelopen drie maanden meer dan tien keer iets online te hebben gekocht, tegen 5 procent van de vrouwen. Mannen geven bovendien meer uit: 6 procent winkelde online voor 1000 euro of meer, tegen 3 procent van de vrouwen.

Het aantal klachten over online shoppen neemt ook toe: 45 procent van de ondervraagden in het CBS-onderzoek zegt dit jaar problemen te hebben gehad, 3 procent meer dan vorig jaar. De meest voorkomende klacht is te late levering.