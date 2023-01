Steeds minder patiënten met corona opgenomen, ziekenhuizen vol door andere virussen

De instroom van coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in twee weken tijd meer dan gehalveerd. De afgelopen week werden 301 mensen vanwege coronaklachten opgenomen, tegen 519 een week eerder en 685 in de week daarvoor. Ook in het rioolwater zitten steeds minder virusdeeltjes.

Van de 301 opgenomen coronapatiënten kwamen er 22 op de intensive care terecht, een week eerder waren er nog 37 ic-opnames, blijkt uit cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vanmiddag naar buiten bracht. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat de komende tijd het aandeel coronapatiënten alleen maar verder zal dalen, zowel op de verpleegafdeling als de intensive care.

Doordat er momenteel veel andere virussen rondgaan is de bezetting in de ziekenhuizen toch erg hoog. De LCPS spreekt zelfs ‘een van de hoogste niveaus in het afgelopen jaar’. Alleen in de periode voor kerst was de bezetting hoger. Naast griep gaan ook allerlei andere luchtwegvirussen rond. Laboratoria treffen onder meer het humaan metapneumovirus aan, dat ongeveer dezelfde klachten kan veroorzaken. Ook het RS-virus en het rhinovirus gaan rond.

Steeds minder coronabesmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen daalt verder en verder. In de afgelopen week kregen 2336 mensen na een bezoek aan een teststraat te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het laagste aantal sinds 28 juli 2020, 129 weken geleden.

Vergeleken met vorige week is het aantal positieve tests met ruim 47 procent gedaald. Dat is de snelste afname op weekbasis sinds 24 april. Tussen zondagochtend en maandagochtend registreerde het RIVM slechts 151 bevestigde besmettingen in heel Nederland, oftewel minder dan 1 op elke 100.000 mensen. Dat is het laagste aantal sinds 19 juli 2020.

De cijfers geven geen volledig beeld. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD's zijn uitgevoerd. Daarom gebruikt het instituut ook andere manieren om de verspreiding van het virus in de gaten te houden. Zo kunnen mensen op het platform Infectieradar doorgeven dat hun test positief was. Zelftests worden daarin ook meegenomen, en ook daar is een daling te zien. Van alle deelnemers bleek 0,8 procent besmet, het laagste aandeel sinds begin september.

