Stef Blok brengt volgende maand bezoek aan Turkije

Diplomatieke rel

Nederland trok zijn ambassadeur in Ankara in februari van dit jaar terug. Die mocht al sinds maart 2017 het land niet meer in, nadat er een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije ontstond. Het kabinet verbood destijds leden van de Turkse regering om naar Nederland te komen om campagne te voeren voor het Turkse referendum over bevoegdheden van president Recep Tayyip Erdogan.

Buitenlandminister Mevlut Cavusoglu wilde toch komen, maar het kabinet trok de landingsrechten van zijn vliegtuig in. Daarop reisde de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya per auto vanuit Duitsland naar Rotterdam. Daar werd haar belet om Turkse Nederlanders te woord te staan.

Nazisme

De Kwaasteniet geldt als een diplomatiek zwaargewicht. Hiervoor was zijn de permanent vertegenwoordiger bij de Navo in Brussel. Ze werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken en was ambassadeur in Jordanië. Dişli is nauw betrokken bij de AK-partij van president Erdogan.