Steigerend paard valt achterover op geliefde dierenarts: ‘Mijn vader is in het harnas gestorven’

De lokaal bekende dierenarts Ruud van der Linde (73) is vandaag overleden bij een ongeluk met zijn paard in het Brabantse Heesch. Het paard is gaan steigeren en vervolgens achterover op de ruiter gevallen. ,,Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar hij is in het harnas gestorven. Wij weten dat hij het zelf zo zou hebben gewild”, vertelt zijn zoon Ruud van der Linde jr. aan deze site.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur. Het paard is gaan steigeren en vervolgens achterover geslagen op de ruiter. Een kennis van Van der Linde was erbij toen het ongeluk gebeurde. ,,Ruud vroeg om hem stabiel te leggen. Daarna raakte hij bewusteloos.” Hulp van hulpdiensten mocht niet meer baten. Hij overleed daarna aan zijn verwondingen.

‘Niet mooier voor te stellen’

,,Paarden waren sinds hij kind was een groot deel van zijn leven”, vertelt zijn zoon Ruud van der Linde jr. aan deze site. ,,Ondanks het verschrikkelijke ongeluk, is hij gestorven in het harnas van de paardensport.”

Van der Linde reed al zijn hele leven paard en had een dierenkliniek in Heesch. Ook was hij een bekende in de paardenwereld. Als dierenarts werd hij gevraagd bij grote evenementen. Zo was hij dierenarts bij de Cavalerie Ere Escorte, die op Prinsjesdag het staatshoofd escorteert.

Van der Linde jr. is vandaag samengekomen met een aantal broers en zussen en zijn moeder. Familieleden op vakantie in het buitenland komen zo snel mogelijk terug. ,,We zijn het er allemaal over eens: hij heeft zich zijn hele leven ingezet voor de paardenwereld. Als hij ooit zou overlijden, dan was de manier waarop het vandaag gebeurde zijn diepe hartenwens.”

Hij is emotioneel, maar ‘doet zijn naam eer aan’, zegt Van der Linde jr. ,,Zo heeft mijn vader me opgevoed. Ik bekijk deze gebeurtenis dan ook zo realistisch mogelijk.”

Paard valt op ruiter

De dierenarts had meerdere paarden bij de nabijgelegen manege De Wijsthoeve staan. ,,Het was zijn eigen paard, waarop hij net een uur in het bos had gereden”, zegt de beheerder van De Wijsthoeve. ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dit is niet te bevatten.” Er stonden meerdere paarden van hem bij de manege.

Veelgevraagd dierenarts

Van der Linde was al sinds 1976 werkzaam als dierenarts in Heesch. Hier werkte hij bij Paardenkliniek de Hooge Wijst. Ook was hij dierenarts op meerdere grote concoursen zoals Jumping Amsterdam, Indoor Brabant en Hickstead (Engeland). Ook was hij gastdocent bij de Faculteit voor diergeneeskunde in Utrecht. Daarbij was hij 26 jaar lang dierenarts bij Cavalerie Ere Escorte. En hij was op veel kleinere evenementen dierenarts, zoals de Metworstrennen in Boxmeer.

Volledig scherm Hulpdiensten in Heesch. © Foto Mallo / Gabor Heeres