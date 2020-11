Stel duikt onder na heftig filmpje op Dumpert: ‘Wij hebben geen leven meer zo’

Want: de zaak is afgehandeld voor de rechter, stelt zij. ,,Hij heeft zijn straf gehad, hij is in behandeling en ik geloof in hem. Het is een grove schending van onze privacy door degene die deze beelden erop heeft gezet.’’



Hij: ,,Ik word aan de digitale schandpaal gehangen, het filmpje wordt heel erg vaak bekeken en overal gedeeld.’’ Zij: ,,We hebben woensdagnacht geen oog meer dicht gedaan. Er is ook totaal geen rekening gehouden met mij.’’



Collega’s, familie; iedereen kan de beelden zien, zegt ze vertwijfeld. ,,En dan zeggen mensen: ‘Maar jij bent slachtoffer, daar heb je toch geen last van?’ Dat heb ik natuurlijk wel, ik kan niet naar mijn werk en wordt door iedereen aangestaard. Mensen denken daar helemaal niet over na, zij denken alleen maar aan hun eigen leedvermaak.’’