Stel looft 1.500 euro uit na doodschieten poes: ‘Al 14 katten zijn verdwenen’

Nachtelij­ke zwempartij na voetbal­toer­nooi werd Vordenaar fataal

14:12 De 29-jarige man uit Vorden die afgelopen nacht is verdronken in zwembad In de Dennen, kwam terug van een voetbaltoernooi bij zijn club Ratti in Kranenburg. Op de weg terug naar huis nam hij met twee anderen nog even een duik in het zwembad aan de Oude Zutphenseweg.