Stel moet zoon betalen na illegale adoptie

Patrick Noordoven (1980) sleepte zijn 'adoptieouders' vorig jaar voor de rechter. Hij werd door Nederlandse medewerkers van een kindertehuis uit het ziekenhuis in São Paulo gehaald en op straat door een autoraam overhandigd aan het Nederlandse stel. Het echtpaar gaf Patrick aan als hun biologische kind, met een valse geboortedatum. Ze werden geholpen door Nederlandse diplomaten en tussenpersonen, die zo tientallen echtparen aan een baby hielpen, zonder de verplichte toestemming van het ministerie van Justitie. Ze omzeilden zo lange wachtlijsten, pleegden een strafbaar feit, maar werden niet vervolgd. Pas toen Patrick in 2001 op zoek ging naar zijn biologische familie, vertelde het echtpaar dat ze hem illegaal hadden geadopteerd. Maar de omstandigheden en cruciale details, verzwegen ze.

Frustrerend

Patrick stelde zijn 'adoptieouders' aansprakelijk voor de schade, maar de rechtbank wees zijn vorderingen af. Het gerechtshof in Den Haag vernietigt dat vonnis nu. Op de 'adoptieouders' rust in deze context wel degelijk 'een zware informatieverplichting', aldus het hof.

Schijntje

Het echtpaar bewaarde al die jaren de bewijzen van Patricks illegale adoptie thuis in een mapje. Pas vorig jaar kreeg hij op last van de rechter inzage. Het ging om documenten van de Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie van Justitie en de politie over het strafrechtelijk onderzoek naar illegale adoptie in Brazilië, de betrokkenheid van zijn 'adoptieouders', krantenknipsels en een kwitantie van een gift aan het kindertehuis.

,,Dat de juridische ouders deze informatie niet relevant vonden, betekent niet dat deze informatie niet belangrijk voor Noordoven kon zijn en is'', stelt het gerechtshof. ,,Op de juridische ouders rustte een vergaande informatieplicht en zij hadden dan ook deze informatie uit eigen beweging met hem moeten delen. Hij had dan de hele gang van zaken rond zijn geboorte en (illegale) adoptie zelf kunnen reconstrueren.''

Erkenning

,,Met dit arrest is erkend dat illegaal geadopteerden het recht hebben op alle informatie over hun adoptie'', zegt Iara de Witte van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. ,,We zien dat het geadopteerden zowel psychisch als financieel ontzettend veel kost om hun recht te kunnen halen, terwijl zij niet om deze situatie hebben gevraagd. Iedereen die bij die illegale adoptie betrokken was, heeft dit veroorzaakt, behalve de geadopteerde zelf. Wij vinden het onrechtvaardig dat de last bij de illegaal geadopteerden komt te liggen.''