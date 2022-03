Stem op de beste protestslogan van 2021: ‘De klimaat is vol’

‘De klimaat is vol’. ‘Huisje boompje privilege’. ‘Grondrecht weg voor een prikkie’. Met vrijwel elke week een vol Malieveld of Museumplein waren er in 2021 veel spitsvondige teksten op spandoeken te lezen. Coronaprotesten domineerden het jaar, maar er vonden ook demonstraties plaats tegen de overspannen woningmarkt, klimaatopwarming, het stikstofbeleid en racisme.



Het protest is helemaal terug, en dat is een teken dat onze democratie vitaal is, stelt onderzoeker Rudy van Belkom van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. ,,Democratie is ook het recht hebben om te demonstreren. Jongeren stemmen bijvoorbeeld relatief minder vaak, maar tonen zich wel erg betrokken bij een klimaatmars. Ze willen gehoord worden over de toekomst’’

Van Belkom, die onderzoek doet naar de invloed van technologie op de democratie, legde vijf protestbewegingen in Nederland onder de loep en selecteerde met een denktank de meest gevatte protestslogans van het afgelopen jaar. Op de website besteprotestslogan.nl kunnen mensen tot dinsdagavond hun stem uitbrengen. De slogans kunnen ze delen op sociale media.

Internet

Demonstreren hoeft niet altijd op straat te gebeuren. Internet speelt een steeds belangrijker rol. Waar Russen die demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne worden opgepakt, wees hackerscollectief Anonymous internetgebruikers op een manier om de propaganda en censuur te omzeilen. Via Google Maps worden Russische restaurants en bedrijven gerecenseerd met vijf sterren. In het tekstvak eronder beschrijven mensen de situatie in Oekraïne.

Een ander voorbeeld is het Taiwanese studentenprotest Sunflower Movement. ,,In die beweging waren hackers actief, met wie de overheid het gesprek aanging. Een gevolg was dat een van die hackers nu minister van Digitale Zaken is en dat ‘vTaiwan’ is gebouwd. Dat is een programma dat op zoek gaat naar consensus in de samenleving. Het programma is bijvoorbeeld ingezet om mensen te laten meedenken over de regulering van het bedrijf Uber.’’

Met de verkiezing van de beste protestslogan probeert Stichting Toekomstbeeld der Techniek ‘het fysieke protest online te brengen.’ Op woensdag 9 maart maakt de stichting de beste slogan van 2021 bekend.