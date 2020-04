Sterfte onder bewoners verpleeghuizen en instellingen bijna verdubbeld

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 797 mensen per week in instellingen. In week 14 is dat cijfer opgelopen naar 1 485 bewoners. Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld 2 336 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3 552 in week 14.