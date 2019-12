Sterke groei islamitisch onderwijs

De trend is opvallend, omdat het aantal leerlingen in het protestants en katholiek onderwijs al decennia stabiel is. Het islamitisch basisonderwijs telde in 2008 nog 9.324 leerlingen, in 2018 zijn dit er 15.078. In de periode 2014-2019 werden 17 aanvragen voor een islamitische school bij een gemeente ingediend, waarvan er uiteindelijk 15 werden gehonoreerd.