Steun voor abortus loopt op, maar taboe blijft bestaan

Bijna zeven op de tien Nederlanders praten niet of nauwelijks over het onderwerp, ook niet als ze iemand in hun omgeving kennen die een abortus heeft gedaan.



Terwijl 85 procent van de Nederlanders wel degelijk vindt dat praten over abortus altijd zou moeten kunnen. Ook meent het leeuwendeel (79 procent) dat je niet moet schamen als je een abortus hebt gedaan.



,,Dit laat zien dat we het oké vinden om over je abortus te praten, alleen doen we het dus niet”, aldus Eva de Goeij, programmamanager abortus bij het Humanistisch Verbond. ,,Hoewel abortus een recht is, lijkt het nog in de taboesfeer te verkeren. Dat is jammer. Dit maakt namelijk dat mensen die een abortus hebben gedaan, overwogen of overwegen, zich alleen voelen.”