Stevige onweersbuien in het zuiden, rest van het land tropisch

Terwijl in het noorden van het land de tropische temperaturen aanhouden, krijgen de zuidelijke provincies vandaag vooral stevige buien met onweer en mogelijk zelfs hagel voor hun kiezen. ,,Pas vanaf woensdag kunnen we weer even op adem komen.”

Hoe extreem het weer kan zijn, heeft Nederland met de hitterecords van de afgelopen dagen goed kunnen zien en voelen. Vandaag is het weer ook extreem, maar dan op een andere manier: het ene deel van Nederland zucht nog onder de hitte, terwijl het andere deel van ons land vooral regen uit de lucht ziet vallen.

In het noorden van het land bijvoorbeeld, wordt het vandaag ‘gewoon’ 33 tot 34 graden. In het zuiden daarentegen daalt het kwik naar 20 tot 25 graden. ,,De verschillen zijn vandaag groot in Nederland”, zegt weerman Michiel Severin van Weerplaza. Minder hete lucht probeert Nederland binnen te trekken, maar dat lukt slechts tergend langzaam. ,,Dat komt doordat twee luchtstromen elkaar in evenwicht houden.”

Tussen die twee luchtstromen ligt een zone waar veel regen en onweer valt. Die zone loopt precies van Limburg tot Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland. In die provincies kan plaatselijk wel tientallen millimeters vallen. In Limburg ging het daar gisteren al flink los. ,,Het kan in die provincies flink hagelen en ook zijn er windstoten te verwachten”, aldus de weerman. De buiigheid houdt zo'n beetje de hele dag aan.

In de rest van het land zijn de wolken van de buien aan de zuidelijke horizon wel zichtbaar, maar is het droog en zonnig. Volgens de voorspellingen is het vandaag het zonnigst op de Waddeneilanden en in Friesland en Groningen.

Naar verwachting zal het vandaag (voorlopig) de laatste echt warme dag zijn. Na het weekend wordt het nergens meer 30 graden, aldus de weerman. Severin: ,,Vanaf woensdag is het ’s middags 20 tot 25 graden en kan Nederland eindelijk weer even op adem komen na de extreme hitte.”

Vakantiegangers

Niet alleen in ons land wordt de hitte beetje bij beetje getemperd. Ook de ons omringende landen zitten midden in de overgang van 35 tot 40 graden naar 20 tot 30 graden. Het advies van Weerplaza aan vakantiegangers is om onderweg rekening te houden met mogelijk zeer zware buien.