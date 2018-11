Sticker op medicijn met 'breng mij terug'

Per dag wordt in Nederland zo'n 400 kilo medicijnresten op het oppervlaktewater geloosd. ,,Medicijnen worden door het toilet en de gootsteen gespoeld", zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Dat is slecht voor het milieu. ,,Je hebt nu al een knalgele waarschuwingssticker waarop staat dat een medicijn de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Ik pleit voor een vergelijkbare sticker met de tekst 'Breng mij terug als je mij niet meer gebruikt'."

Het stickerplan wordt vandaag in de Tweede Kamer voorgesteld door D66 en krijgt steun van coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie. Op dit moment is het in vrijwel alle apotheken mogelijk ongebruikte medicijnen in te leveren. De apotheken laten de pillen verwerken bij de gemeentelijke milieustraat. Naar schatting wordt slechts 10 procent van de ongebruikte medicijnen teruggebracht naar de apotheek.

Medicijnresten

Patiënten houden regelmatig medicijnen over als ze bijvoorbeeld te veel voorgeschreven hebben gekregen of eerder stoppen met het gebruik. ,,Ik zeg niet dat een sticker dé oplossing is", zegt De Groot. ,,Je moet ook anders gaan voorschrijven en kijken naar de milieuvriendelijkheid van medicijnen. Maar deze sticker vormt wel een mooie aanvulling op andere maatregelen."

Het kabinet trekt dit jaar 30 miljoen euro uit voor nieuwe technieken om medicijnresten uit het rioolwater te filteren. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zal het geneesmiddelengebruik de komende jaren alleen maar toenemen.