Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal

Schippers steken vanuit Duitsland massaal de grens bij Lobith over om hier hun giftige gassen te lozen. Bij onze oosterburen wordt namelijk streng gecontroleerd op dit varend ontgassen, maar in Gelderland niet, ondanks een vorig jaar ingesteld verbod.



Harde cijfers zijn er niet, zeggen bronnen in de binnenvaart tegen de Gelderlander, maar dit ontgastoerisme gebeurt vermoedelijk meerdere keren per dag en honderden keren per jaar. De zeer giftige benzeendamp wordt op de Waal de lucht ingeblazen, langs bewoonde gebieden. Benzeen is kankerverwekkend en geeft kans op genetische schade en miskramen. De uitstoot mag niet meer dan 1 milligram per kuub zijn, maar als een schip gaat ontgassen dan komt er wel 200.000 milligram per kuub vrij, stellen deskundigen.



‘Het rondje vanuit Duitsland’ wordt de route ook wel genoemd, zegt Krispijn Beek die voor weblog Sargasso onderzoek deed naar ontgastoerisme. ,,Een rondje langs Arnhem en Nijmegen, een mooi stuk waar je je luiken open kunt zetten.” Een andere bron bevestigt op basis van anonimiteit dat schepen de grens oversteken en dan ‘de kont weer keren’. ,,Maar eerst varen ze nog een heel stuk door Gelderland. Het meeste gas wordt in deze provincie de lucht in geblazen.”