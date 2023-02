Stiekeme miljoenenhandel met Rusland in bloemen, ondanks boycot: ‘Niemand die er wat van zegt’

Boycot of niet: Russische vrouwen krijgen nog steeds bloemen uit Nederland van hun geliefden, vrienden of familie als er wat valt te vieren. Rechtstreeks mogen bloemen niet meer naar Rusland worden geëxporteerd, maar via een omweg belanden ze toch in de kraampjes in Moskou en Sint Petersburg én komt het verdiende geld ook weer in Nederland terecht. ,,Iedereen steekt z’n kop in het zand.”