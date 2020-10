Stijgend aantal besmettingen plaatst kabinet voor dilemma

Gedeelte­lij­ke lockdown zorgt voor minder verkeer en leger openbaar vervoer

21 oktober De gedeeltelijke lockdown zorgt voor minder verkeer op de weg en leger openbaar vervoer in Rotterdam en omgeving. De dag na de persconferentie van premier Rutte over de nieuwe maatregelen zag de RET een scherpe daling in het aantal reizigers. In Rotterdam was er tien procent minder autoverkeer dan de weken ervoor.