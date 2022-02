Stilteprotest in Osdorp na dodelijke steekpartij: ‘Dit is de zoveelste keer’

Dertig mensen vormen zaterdagmiddag zwijgend een kring aan de kade van de Sloterplas, waar de snerpende wind vrij spel heeft. Een stilteprotest, op de plek waar op 18 september om iets over vieren de 29-jarige Nijmegenaar Casper Verheijen werd doodgestoken.



Wat zich die dag precies heeft afgespeeld voor de deur van coffeeshop Sensemillia aan Meer en Vaart is nog onduidelijk. Drie minderjarige verdachten werden aangehouden. Momenteel zit alleen nog een 15-jarige jongen uit Uithoorn vast. Of hij verantwoordelijk is voor de fatale messteken, is niet bekend.