Stinkdier, stokpaardje en witbuikegel: Stichting AAP vangt steeds meer dieren op

Vooral op het internet is er een groot aanbod. Stichting AAP vond tijdens een speurperiode van drie maanden 53 verschillende zoogdiersoorten die via onder meer Marktplaats en Facebook te koop werden aangeboden. Het ging daarbij bijvoorbeeld om de steppenzebra, bruinkopslingeraap, dromedaris en veel alpaca's. Hoeveel van die dieren daadwerkelijk zijn verkocht, heeft AAP niet bijgehouden want de stichting wilde alleen weten hoe gevarieerd het aanbod was.