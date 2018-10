Stint mag per direct niet meer de openbare weg op

De Stint is vanaf middernacht niet meer toegestaan op de openbare weg. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten. Haar besluit volgt op het tragische ongeluk in Oss waarbij 20 september een Stint onder een trein terechtkwam. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven.

De elektrische bolderkar werd in 2011 goedgekeurd, ondanks de vraagtekens die bij de veiligheid werden gezet.

Nu blijkt dat er twijfels zijn over de technische constructie van de Stint. Daardoor bestaat het risico dat de Stint stilvalt of juist niet meer remt, concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vandaag in een voorlopig onderzoek. Daarnaast blijkt het bedrijf op eigen initiatief technische wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de Stints zonder deze opnieuw ter goedkeuring bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor te leggen.

Deze nieuwe informatie is reden voor de minister om uit voorzorg te besluiten om de Stints voorlopig niet meer toe te laten op de openbare weg.

De kinderopvang die nog gebruik maakten van de stint moeten morgenochtend voor alternatief vervoer zorgen. ,,Heel veel bso's hadden al alternatieven. De kinderen werden met taxi's naar school gebracht, of als de situatie dat toelaat lopend of met de fiets'', aldus René Loman van de Brancheorganisatie Kinderopvang. ,,Veilig vervoer staat voorop. Dus als de minister bepaalt dat de stints de weg niet meer op mag, dan voeren we dat als branche meteen door.'' De kinderopvang kan nog niet overzien wat de extra kosten zullen zijn.

Er zijn 3500 stints in gebruik in Nederland. Meestal worden de elektrische bolderkarren geleaset.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Van Nieuwenhuizen vandaag geïnformeerd over de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint. De minister heeft op basis van deze nieuwe informatie besloten de Stint voorlopig van de weg te halen. Dit houdt in dat Stints per 2 oktober 00.00 uur niet meer zijn toegestaan op de openbare weg.

Er loopt ook nog een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Oss door de ILT, politie, Onderzoeksraad voor de Veiligheid en Prorail.