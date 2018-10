Stint moet per direct van de weg, conclusies inspectie vernietigend

updateDe Stint is vanaf middernacht niet meer toegestaan op de openbare weg. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten. Haar besluit volgt op het tragische ongeluk in Oss waarbij 20 september een Stint onder een trein terechtkwam. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven.

De eerste resultaten van technisch onderzoek naar de Stint zijn onrustbarend. Onderdelen vertonen mankementen, constateerde de ILT. Als ze stuk gaan, kan de Stint stilvallen of juist niet meer te remmen zijn. De handrem blijkt niet krachtig genoeg om de kar te laten stoppen. Daarnaast blijkt het bedrijf sinds 2014 motoren met meer vermogen (1200 watt) in de kar te bouwen dan het ontwerp waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toestemming voor heeft gegeven.

De Stint is in 2011 toegelaten op de openbare weg, ondanks negatieve adviezen van twee organisaties op het gebied van verkeersveiligheid. Vanwege zijn breedte is de Stint een mogelijk gevaar op de weg, constateerde RDW. De elektrische bolderkar met tien kinderen zou niet bestuurd mogen worden door een jonge leidster zonder rijbewijs, stelde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Incidenten

Afgelopen jaren zijn er meer incidenten geweest met Stints. In Baarn en Bodegraven vielen al eerder Stints stil op een spoorwegovergang. In meerdere plaatsen weigerden de remmen dienst. In Zeist botste de kar daardoor tegen een garage, waardoor een kind een hersenschudding opliep. In Haarlem knalde een kar vol kinderen tegen een oude man aan. In Amsterdam kon de bestuurder de Stint alleen nog ingrijpen door de contactsleutel om te draaien. ,,Dit is in een panieksituatie geen natuurlijke handeling'', constateert de ILT in zijn rapport.

Terugroepactie

Quote Bizar, heel bizar. Ze heeft geen idee wat voor maatschap­pe­lij­ke impact dit heeft Eigenaar Edwin Renzen van Stint Urban Mobility In Nederland zijn ongeveer 3500 Stints in gebruik. De meeste worden geleast van de fabrikant. Die werd afgelopen weekend al op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek. De inspectie drong aan op een terugroepactie, maar daar gaf het bedrijf volgens ILT geen gehoor aan. Daarop besloot de minister gisteren om de vergunning voorlopig in te trekken. Edwin Renzen, eigenaar van Stint Urban Mobilty, vindt haar besluit onterecht. ,,Bizar, heel bizar'', stelt hij in een reactie. ,,Ze heeft geen idee wat voor maatschappelijke impact dit heeft.''

Kinderen met taxi

De kinderopvangcentra die nog gebruik maakten van de Stint, moeten vanaf vanochtend voor alternatief vervoer zorgen. ,,Heel veel bso's hadden al alternatieven. De kinderen werden met taxi's naar school gebracht, of als de situatie dat toelaat lopend of met de fiets'', aldus René Loman van de Brancheorganisatie Kinderopvang. ,,Veilig vervoer staat voorop.'' Wat de extra kosten zullen zijn, kan de kinderopvang nog niet overzien. ,,Maar taxi's en extra leidsters om kinderen te voet weg te brengen, zijn duur.''

Quote Taxi's en extra leidsters om kinderen te voet weg te brengen, zijn duur René Loman, Brancheorganisatie Kinderopvang In Roosendaal zijn de druiven zuur. Daar werd vorige maand nog een Stint aangeschaft, zegt coördinatrice Coby Jongmans van kinderdagverblijf Domino+. ,,In plaats van ons busje en dat is ondertussen verkocht.'' Morgen lost ze het vervoersprobleem op door zelf te rijden. ,,Daarna gaan we kijken hoe we dit op permanent kunnen lossen.''

Vervuilende dieselauto's



PostNL heeft 79 Stints in gebruik. De postbezorging komt niet in de problemen nu de elektrische bolderkarren stil moeten blijven staan, stelt een woordvoerder van het bedrijf. ,,Het gaat vooral om ritten naar zakelijke klanten. Daar kunnen we elektrische bakfietsen en auto's voor inzetten. Het is natuurlijk jammer dat we nu vervuilende dieselauto's moeten gebruiken, maar veiligheid staat voorop.''

Of het tragische ongeluk in Oss voorkomen met de kennis van nu voorkomen had kunnen worden, kon de minister gisteren niet zeggen. ,,Daar kunnen we pas over oordelen als het onderzoek naar de toedracht is afgerond.

Het onderzoek door de ILT, politie, Onderzoeksraad voor de Veiligheid en Prorail zal volgens haar nog 'geruime tijd' in beslag nemen.