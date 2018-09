'Stints niet gebruiken, totdat overtuigend vaststaat dat ze veilig zijn'

In algemene zin vindt Coppes het wonderlijk dat jonge mensen die zijn opgeleid tot pedagogisch medewerker, toegestaan wordt om rond te rijden met tot wel tien kinderen. Hij wijst erop dat zelfs in magazijnen waarin mensen in vergelijkbare voertuigen rondrijden zónder kinderen, daarvoor een certificaat nodig is.



Ook over de veiligheid van het bakje waarin de kinderen zitten, is hij niet te spreken. ,,Het is gewoon een kunststof badkuipje, uitgerust zonder kooi of rolbeugel, dat bovendien vastzit met twee centrale bouten. Ik maak me er zorgen over dat zo'n bak kan los trillen." In de onderzochte stint kon hij deze bouten met de hand losdraaien. ,,En wat als een kind een arm uitsteekt terwijl je net langs een lantaarnpaal fietst?"



De stint kan volgens de productomschrijving een snelheid van 17 kilometer per uur halen. ,,Dat is verdomd hard. In mijn zottigheid ben ik ooit expres met een auto die 10 kilometer per uur reed frontaal op een betonnen muur gereden. Ik mankeerde niets, maar de auto was total loss. Ik vond de stint hard rijden toen ik erop stond."