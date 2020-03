Stoel in de tuin, raam op een kier: zo kan demente man toch met zijn vrouw praten

Een vrouw die haar dementerende man normaal gesproken regelmatig bezoekt, mag nu alleen de was komen brengen bij een zij-ingang van het verpleeghuis. Gisteren hoorde hij haar daardoor op een afstandje praten. Maar zij mocht niet naar hem toe, iets wat hij helemaal niet begreep en waar hij ontzettend verdrietig van werd. ,,Hij zag en hoorde haar, die man was even ontroostbaar”, vertelt Merel Vloet, manager van Hofstaete. ,,Dat zagen wij als personeel gebeuren en we zeiden tegen elkaar: dit willen we niet, dit kan echt niet. Het was verschrikkelijk om te zien.”