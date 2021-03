Stoffelijke resten baby gevonden in tuin ‘s-Heerenberg

De politie had uit betrouwbare bronnen vernomen dat in de tuin mogelijk een overleden baby begraven zou zijn. In de loop van de dag werden de resten van de baby gevonden. De politie onderzoekt onder welke omstandigheden de baby is overleden en wat de identiteit is. ‘Uit piëteit en uit privacyoverwegingen zijn we terughoudend over informatie over betrokken personen en de omstandigheden', laat de politie weten.