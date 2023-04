Stokstaartje ontsnapte uit dierentuin van een miljonair, maar werd gevangen door Nico (77)

Reacties op inclusieve taalgids Laks: ‘Laat iedereen zijn of haar keuze maken, stop met die onzin’

‘Waarom geen zittenblijven, achterstandsscholen? Het geeft juist duidelijk aan dat er iets is waar we mee aan de slag moeten’ en ‘Waarom staat dit afschuwelijke nieuws over mishandeling van kalveren niet op de voorpagina en onder het gedeelte nieuws? Ik snap dat de vleesindustrie onlosmakelijk samenhangt met de economie, maar zijn we dan zo ver gekomen om dit op pagina 18 te ‘verstoppen’?: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 13 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.