Storing Radio Oost na blikseminslag in Noordwest Overijssel verholpen

Stephanie (35) is stervende en zoekt haar biologi­sche vader: ‘Anders sterf ik incompleet’

19 juni Stephanie Schnettberg (35) is een kind van een zaaddonor. Ze is op zoek naar haar biologische vader. Maar het dna-spoor loopt vooralsnog dood in Twente en de Achterhoek. Helaas heeft ze haast met haar zoektocht, want Stephanie is ongeneeslijk ziek. Ze heeft wellicht nog slechts drie jaar...