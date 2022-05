Stormchaser Maickel gaat met kans op tornado júíst de deur uit: ‘Dat is het mooiste’

code oranje Kans op supercell in Limburg en Oost-Bra­bant: ‘Zwaarste kaliber onweersbui mogelijk’

In een groot deel van Nederland is de vrijdagochtendzon volop aanwezig. In de loop van de dag volgt er vanuit het zuidwesten veel regen en mogelijk ook onweer. In Limburg en Oost-Brabant is er zelfs kans op een ‘supercell’. ,,Dat is het zwaarste kaliber onweersbui”, legt meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza uit. Lokaal zijn zware windstoten, hagel, veel regen en onweer te verwachten.

11:05