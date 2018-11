Straaljager, speurhond en satelliet konden Corrie Van der Valk niet vinden

Premier Rutte: Gun kinderen de magie van het Sinter­klaas­feest

16:21 Volwassenen moeten zich gedurende de periode dat Sinterklaas in ons land is, startend morgen bij de landelijke intocht in Zaanstad, inhouden en de kinderen hun feest gunnen. Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.