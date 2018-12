Straat in Zandvoort afgezet na vondst handgranaat

Zesvoudig moordenaar café Koetsier­tje Cevdet Y. eist gratie

13:21 De tot levenslang veroordeelde moordenaar Cevdet Y. eist woensdag in een kort geding tegen de Staat dat hij gratie krijgt. Y. schoot in 1983 in café ‘t Koetsiertje in Delft zes mensen dood, waaronder een meisje van twaalf jaar.