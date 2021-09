Straatfeesten afgelast vanwege verplichting coronapas: ‘Moeten ongevaccineerden hele dag binnen blijven?’

Ons Buitenhuis haalt burenban­den aan met vintage­markt

12:02 Elkaar groeten op straat, af en toe een praatje, elkaar helpen als het nodig is. Beter een goede buur dan een verre vriend, toch? Zaterdag is het Burendag. Dé dag bij uitstek om het contact met de buren eens op te poetsen. Ons Buitenhuis in Maasdijk, waar jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking wonen, grijpt deze gelegenheid aan om buurtgenoten op een speciale manier te verwelkomen: met een vintagemarkt.