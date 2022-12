Straks geen beurs voor studenten die langer dan vier jaar studeren: ‘Het is zo frustrerend’

De nieuwe basisbeurs per collegejaar 2023-2024 geldt slechts voor studenten die nog recht hebben op de zogenoemde ‘prestatiebeurs’. Dit is het gedeelte van de studieschuld dat na het behalen van je diploma wordt omgezet in een gift en een looptijd kent van vier jaar (vijf jaar bij een tweejarige master). Ondanks dat de leenstelselstudenten nooit recht hadden op zo’n gift (behalve een ov-chipkaart), loopt hun termijn voor de prestatiebeurs gewoon af. En hebben ze dus straks geen recht meer op studiefinanciering.



Marieke Schunselaar (23) is vijfdejaars student rechten in Groningen en zij valt onder de groep die achter het net vist. Marieke is daar boos over en is een petitie gestart. ,,Dit was de druppel, de pechgeneratie heeft al zoveel tegenslagen te verwerken gekregen. Nu valt wederom een groep tussen wal en schip. Bedenk wel: het leenstelsel is ons ooit verkocht als de beste lening ooit, maar het tegengestelde bleek waar. De politiek heeft niet voor niets besloten dat de basisbeurs terugkeert. Maar de slachtoffers krijgen slechts een magere compensatie.”



Deze tegemoetkoming vanuit het kabinet hangt af van het aantal studiejaren tijdens het leenstelsel: studenten die vier jaar hebben gestudeerd, krijgen mogelijk 1436 euro als korting op hun studieschuld of uitbetaald.