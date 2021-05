Straks heeft onze Geert ook twee paspoorten, net als de Marokkanen die hij graag schoffeert

Zeer ernstige mishande­ling in fietsen­stal­ling: ‘Hij is gewoon kapotge­maakt’

12:40 De politie is sinds 13 februari op zoek naar de twee daders van een ernstige mishandeling in een fietsenstalling bij station Purmerend. Een 59-jarige medewerker werd die zaterdagochtend bewusteloos aangetroffen in zijn kantoortje.