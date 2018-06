Streekvervoer zeker tot weekend plat

In heel Nederland zijn bussen beperkt uitgereden. Dat meldt de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) over de landelijke staking bij streekvervoerders die vanochtend van start is gegaan.

Volgens de werkgevers is in Utrecht een zeer groot aantal werkwillige chauffeurs van U-OV uitgereden volgens de zomerdienstregeling. ,,Bij QBuzz in Groningen worden met tien lijnen de scholen, universiteiten en ziekenhuizen bediend. Bij Connexxion zijn in alle regio's bussen uitgereden naar meerdere bestemmingen'', aldus de werkgeversorganisatie.

Ook EBS, dat actief is in de regio Waterland, startte de ochtend op meerdere lijnen en bij Arriva rijdt eveneens een aantal bussen, zegt VWOV. ,,Elke vervoerder informeert zelf zijn reizigers wat er rijdt.''

Tot en met vrijdag

Reizigers in het openbaar vervoer komen zeker tot en met vrijdag mogelijk voor grote problemen te staan. Vrijwel alle regionale bussen en stadsbussen staan stil door een landelijke staking bij streekvervoerders. Ook treinen van enkele regionale lijnen staan in die periode stil.

Door de acties rijden er geen bussen van Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES. Ook reizigers van de regionale treinlijnen in Limburg en rond Amersfoort, Zwolle en Arnhem moeten op zoek naar alternatief vervoer. Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB) en Den Haag (HTM) valt niet onder de actie. In Rotterdam rijdt een deel van de trams en bussen niet.

Onbepaalde tijd

Hoe lang reizigers last hebben van de staking, is nog onduidelijk. Vakbond CNV geeft aan tot en met vrijdag te staken en bekijkt daarna of verdere acties nodig zijn. FNV kondigt echter een staking voor ,,onbepaalde tijd'' aan, die zeker tot en met zondag kan duren.