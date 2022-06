Streep door zomervluchten? Schiphol komt deze week nog met plan om chaos hoofd te bieden

Duitse hardrij­ders spekken de Nederland­se staatskas eerste vier maanden van dit jaar

Met het verdwijnen van de coronamaatregelen is het aantal buitenlanders dat in Nederland wordt betrapt op te hard rijden ook weer toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Met name Duitsers zijn de klos: in de eerste vier maanden van dit jaar werd 70.625 keer een van onze oosterburen betrapt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van begin 2021.

