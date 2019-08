Streng-christelijke jongerenorganisatie zet directeur voor tweede keer op non-actief

Het Landelijk Contact Jeugdwerk, een christelijke jongerenorganisatie, heeft zijn directeur Kees van Vianen per direct geschorst. Een reden geeft de organisatie niet. Opvallend genoeg is het al de tweede keer dat Van Vianen wordt gedwongen te stoppen. In 2015 werd zijn ontslag echter teruggedraaid.

Toen lag de oorzaak in ‘een verschil van inzicht over het verbaal gedrag op de sociale media’, meldden christelijke media destijds. Op Twitter en Facebook zou Van Vianen zich op een verkeerde manier geuit hebben, met name over seksualiteit. Zo plaatste hij in de zomer van 2014 deze tweet: ‘’t Zijn weer spannende warme dagen voor (jonge) mannen. Waar je ook kijkt, het is allemaal zo jong, mooi en zo puur-natuur-lief en warm :-)’

Ook ging hij volgens Adformatie in op het thema zelfbevrediging. ‘#Seksualiteit. #Zelfbevrediging, kun je het daar open en #bloot over hebben? 'k Zou denken van wel. Alleen omdat iedereen het doet?’ In een video zou Van Vianen jongeren hebben opgeroepen om ‘als mannen onder elkaar’ open te praten over seksualiteit en zelfbevrediging. Van Vianen gaf ook regelmatig cursussen en lezingen over seks en het geloof.

Account offline

Of de reden van zijn ontslag nu weer in zijn sociale media-gedrag ligt, is niet bekend. Het Facebook-account van Van Vianen is onlangs wel offline gehaald, meldt de christelijke nieuwssite CIP. Het twitteraccount van de directeur lijkt al langer niet meer in de lucht te zijn.

Een kans op een herroeping van het ontslag, zoals in 2015, lijkt niet groot. ,,Vervolgstappen zullen binnenkort worden genomen overeenkomstig de procedure die daarvoor binnen de organisatie geldt", meldt het LCJ op haar site. ,,Wanneer jongeren behoefte hebben om contact te hebben met een van onze jeugdwerkadviseurs, is daar ruimte voor.”

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, een orthodoxe stroming binnen de protestantse kerk. De vereniging werd in 1984 opgericht. Van Vianen was sinds de oprichting voorzitter van de club, meldt het Reformatorisch Dagblad. Met ingang van 1 februari 2009 kwam hij bij het LCJ in dienst.