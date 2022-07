Strijd tegen klimaatverandering: meer stadsgroen en weg met de ‘onderhoudsarme’ tuin

Toen Michael een telefoon­tje kreeg over zijn verslaafde broer Jeffry wist hij het meteen: ‘Hij is dood’

Hij overleed op zijn kamertje in de drugsopvang van het Leger des Heils in Amersfoort. Het einde van een bewogen leven waar de omwonenden van het Neptunusplein geen weet van hadden. Want daar zat Jeffry Letsch (43) dag in dag uit, op de stoep van de Hoogvliet. En hij wist half niet hoe geliefd hij was. Zijn broer én beste maatje Michael sprak hem anderhalve maand geleden voor het laatst.

7:33