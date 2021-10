Student onwel op feest in Eindhoven, brandweer meet te hoge CO-waarde

De status van de student was dermate ernstig dat er een ambulance werd opgeroepen. De CO-meter bij de ambulance sloeg vervolgens aan, waarop met spoed de brandweer is ingeschakeld.

Ook kwam er een Adviseur Gevaarlijke Stoffen op het incident op het feest aan de Keizersgracht af. Er werd een wat verhoogde concentratie CO gemeten. Dit is een kleur- en geurloos gas dat giftig kan zijn. Het komt vrij bij onvolledige verbranding. Waar het in dit geval precies door kwam is nog onduidelijk.